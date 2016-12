Di Gennaro, mani pesanti: rapinatore messo in fuga

17:49 - Un'esperienza che difficilmente dimenticherà. Il giovane portiere dell'Inter Di Gennaro, attualmente in prestito al Cittadella, è stato vittima di un tentativo di furto nel suo appartamento in centro alla cittadina veneta. Il malvivente che si è introdotto nell'abitazione non ha però pensato che Di Gennaro potesse trovarsi in casa. Il giocatore ha dunque, da buon portiere, "usato le mani" per scacciare il rapinatore, fuggito dopo i primi schiaffi. Il ragazzo ha poi dichiarato di essere stato molto impaurito, e di aver agito per puro istinto.