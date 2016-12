Destro e la prova-tivu: "E' stato un contatto di gioco" 

22:24 - Mattia Destro, l'eroe della domenica. Il pallone della tripletta; la Juve a 5 punti; il Mondiale alle porte; la squalifica sicura di una giornata (ammonito, salterà Roma-Atalanta); e una prova tivu che incombe, ceffone ad Astori, l'arbitro non ha visto. Ce n'è per tutto e tutti, e a parlare di quell'episodio che potrebbe costargli il finale di stagione a lui non va proprio.

"E' stato un normale contatto di gioco, non c'è niente di grave", dice a Serie A Live sui canali Premium, mentre scorrono le immagini del momento-no, lui che colpisce Astori e poi cade a terra. "Credo che non sia nulla, poi andate a chiedere ad Astori, Astori è un amico. Io ho gli occhi chiusi". Ha voglia di chiedere qui, abbassa gli occhi. Sa che rischia: una giornata sicura, e se sarà prova-tivu tre in aggiunta. Procediamo.

I tre gol? "Sono contento, è la mia prima tripletta in Serie A, spero di farne altre". La Juventus? "Ci proviamo, vinciamo tutte le partite". Il Mondiale? "Faccio bene con la Roma. Il resto verrà".