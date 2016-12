Dessena, iniziativa pro-gay: insultato sul Web

12:42 - Discriminazione, omofobia, insulti e minacce. Tutto capitato a Daniele Dessena, giocatore del Cagliari, "colpevole" di aver indossato dei lacci speciali color arcobaleno per sostenere la Fondazione Cannavò in un'iniziativa anti-omofobia. Il giocatore, che aderiva a una campagna lanciata da Paddy Power in collaborazione con le associazioni Arcigay ed Arcilesbica, è stato infatti attaccato sul web e insultato vergognosamente.

Sembra impossibile, ma persino il colore dei lacci può essere causa di insulti e minacce. Dessena ha infatti indossato degli speciali lacci color arcobaleno, un gesto che le federazioni hanno apprezzato, non il pubblico internauta, che si è scatenato con insulti come "Pensa a giocare e fatti i ... tuoi", ai quali il giocatore ha risposto, sempre via web, con un invito a pensare al proprio lavoro, al proprio mondo, e ad avere rispetto delle scelte di vita delle altre persone.



L'associazione culturale Arc di Cagliari ha espresso la sua solidarietà al giocatore e si è infine augurata che l'intera squadra del Cagliari, anche in difesa del compagno, aderisca all'iniziativa.