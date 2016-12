Della Valle su Prandelli: "Non mi meraviglia che sia scappato dopo il casino"

12:10 - L'addio di Prandelli senza troppe spiegazioni dopo il fallimento al Mondiale continua a far discutere. Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, è andato giù pesante: "Il fatto che sia scappato dopo il casino che ha fatto non mi meraviglia, sta nel suo Dna. Le sue dimissioni non mi hanno stupito perché l'ho visto all'opera quando allenava la Fiorentina. Non è capace di fare bene le cose, si costruisce rapporti mediatici forti ma poi mancano i fatti".

Andrea Della Valle, invece, ha parlato di Cuadrado . "É un giocatore che ha molte richieste ma non è impossibile trattenerlo. Non voglio dire quale sia il prezzo giusto per l'acquisto. Piace al Barcellona ma non solo".