Della Valle attacca gli Agnelli: "Poca voglia di lavorare" 

10:34 - Stavolta il calcio non c'entra visto che si parla di Fiat, ma l'astio di Diego Della Valle nei confronti della famiglia Agnelli, che poi è la Juve, non accenna a smorzarsi. "Vista dall'Italia, è il mio punto di vista da italiano, direi che la famiglia Agnelli, insomma questi spettacolosi, spettacolari vacanzieri con poca voglia di lavorare dovrebbero fare un grande monumento a Marchionne", ha detto il patron della Fiorentina a "Ballarò".

Ma non è finita qui: "Gli italiani invece non devono certamente fare un monumento né a Marchionne né tantomeno agli Agnelli. Come italiano direi che non è stato piacevole vedere, in un momento in cui serve essere tutti compattati su un progetto di rilancio del Paese, che un’azienda e una famiglia che hanno avuto così tanto dall'Italia e dagli italiani se la scappa via alla chetichella solo perché gli fa più comodo". E meno male che la prima sfida stagionale con la Juve quest'anno la Fiorentina l'ha vinta...