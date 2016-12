Del Piero sfida la "sua" Juve: "Sarà eccitante"

11:48 - Il 10 agosto sarà una data speciale per Alex Del Piero. Per la prima volta in carriera, infatti, affronterà la "sua" Juve nell'amichevole che a Sydney metterà di fronte i bianconeri e una selezione dell'A-League australiana di cui farà parte lo stesso "Pinturicchio". "Sarà una gara speciale - ha detto - . Sarà sicuramente eccitante essere faccia a faccia con la mia vecchia squadra. Non so cosa potrà succedere, perché sarà una situazione unica".

Sta di fatto che per Del Piero sarà solo una partita di tante che dovranno ancora venire. "Ora devo scegliere esattamente cosa sia meglio per me, ma voglio continuare a giocare – ha aggiunto parlando del suo futuro post esperienza al Sydney FC - . E’ la mia passione. Capisco che non potrò seguire la mia passione fino a 90 anni, ma penso di essere in buona forma per giocare un altro anno, questa è la mia idea".