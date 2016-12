Del Piero: "India Paese straordinario" 

23:03 - Alessandro Del Piero si sta ambientando in India. L'ex bianconero ha parlato ai giornalisti e ha definito il Subcontinente "un Paese incredibile". Negli scorsi giorni, oltre ad allenarsi con i compagni del Delhi Dynamos, Alex è stato anche a Mumbai per girare uno spot per l'Indian Super League: Del Piero è statos celto come "ambasciatore" del torneo (dalla durata di tre mesi) che vuole diffondere il calcio in India.