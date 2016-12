Del Piero, il Sydney lo vorrebbe come allenatore-giocatore 

10:15 - Il futuro di Alessandro Del Piero al Sydney potrebbe essere ancora in campo, ma non solo. Gli Sky Blues hanno infatti proposto all'ex Juve un rinnovo con un ruolo tutto nuovo: allenatore-giocatore. Il capitano, che ha il contratto in scadenza, sta valutando la proposta e vorrebbe un contratto simile a quello attuale da 4 milioni di dollari a stagione. Alex ha in mano offerte anche dalla Thailandia e fra poco sarà chiamato a decidere il suo futuro.