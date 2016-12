Del Piero a Melbourne. Un fuoriclasse nel paddock Ferrari

11:26 - C'era anche Alessandro Del Piero nel nutrito paddock di vip del circuito di Albert Park, a Melbourne. Il giocatore del Sydney si è goduto la trentesima edizione del Gran Premio d'Australia dove, nella mattinata, ha anche "testato" la pista mentre nel pomeriggio ha tifato rossa: "Ho fatto un giro sul circuito questa mattina e l'ho trovato estremamente impegnativo. Sono un grande tifoso della Ferrari."

In attesa di tempi migliori per la scuderia di Maranello, Alex, ha avuto un pensiero anche per i due piloti: "Faccio un enorme in bocca al lupo a Kimi e Fernando". L'ex capitano della Juve non ha potuto poi sviare dalle consuete domande sul suo futuro al Sydney: "Almeno fino a maggio rimarrò qui", ha concluso Del Piero.