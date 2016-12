Del Piero: "A fine stagione decido se continuare o no"

14:34 - "Giocare per me è il massimo, valuterò se si può farlo ancora in un certo modo oppure no. Dipende non solo dal cuore ma anche da gambe e testa. Sono ancora molto giovane per giocare". Del Piero mette un grosso punto interrogativo sul suo futuro. "Non è detto che sia lontano da Sydney - ha aggiunto - A fine stagione ci incontreremo con il presidente e il club e vedremo. Alla Juve? Potrei tornare solo come calciatore, non vedo alternative...".

"Per ora in Italia non c'è nessuna situazione particolare - ha spiegato Del Piero in video-collegamento dall'Australia con la sede della Lega di serie A dove è stata presentata la partnership con Save the Dream - La Juve? Potrei tornare solo come calciatore, non vedo alternative. A parte le battute, non ne ho la più pallida idea, non so. Ma rimane intatto il legame con il mondo bianconero per quelli che sono stati 19 anni eccezionali". Del Piero, che sta chiudendo l'ultima stagione con il Sydney, non esclude di indossare ancora una fascia al braccio. "Di quale squadra? Non lo so, dipende. Farò una valutazione, nel giro di un mese comincerò a pensarci".