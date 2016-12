De Rossi sta con Balotelli: "Lo conosco, è un bonaccione"

12:48 - Tutti lo accusano, De Rossi lo assolve. Balotelli avrà sicuramente sorriso compiaciuto dopo l'intervista per la CNN del mediano della Roma. "Capitan Futuro" ha parlato di Mondiali e di sogni, ma ha anche risposto a qualche domanda sul milanista, sempre al centro di polemiche e gossip. De Rossi, però, lo difende: "Bisogna conoscerlo per parlare di lui, io lo conosco. Ho conosciuto tanti calciatori egoisti mentre lui è un bonaccione".

Nell'intervista il giallorosso si è anche soffermato sulle prospettive della Nazionale, confermando l'opinione generale su quali siano le grandi favorite: "Non credo che in semifinale incontreremo nazionali differenti da Brasile, Spagna, Germania o Argentina". E sui giocatori più forti incontrati e non, De Rossi afferma che Xavi e Iniesta sono i più forti mai affrontati, non avendo ancora giocato contro Messi e Cristiano Ronaldo. Lui spera di affrontarli al Mondiale. Noi un po' meno.