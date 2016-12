De Laurentiis: "Stagione positiva, Benitez è un grande"

14:02 - De Laurentiis si presenta con un "Forza Napoli" e fa i complimenti a Benitez: "Voti massimi alla stagione. Non era facile con il cambio di allenatore: ha cambiato modulo per adattarsi all'Europa e io sono soddisfatto". Ma stasera c'è la finale di Coppa Italia: "Non cambierò idea in caso di sconfitta". A Radio Kiss Kiss il patron del Napoli ha poi raccontato la sua emozione per l'udienza da Papa Francesco: "E' un grandissimo, grande atmosfera".



Aurelio De Laurentiis fa eco a Rafa Benitez che ieri aveva giudicato "ottima la stagione del Napoli". C'è piena armonia tra il presidente e l'allenatore: "Abbiamo cambiato tutto rispetto alla scorsa stagione dopo quattro anni molto positivi. Siamo passati dal 3-5-2 di Mazzarri al 4-2-3-1 di Benitez per uniformarci all'Europa. Questo ha portato dei problemi perché non tutti i giocatori che avevamo erano adeguati. In più quelli nuovi si dovevano conoscere e ambientare". Nonostante tutto, i tifosi criticano l'annata degli azzurri: "Il tifoso vuole vincere e avere sempre ragione. Di solito non considerano tutti questi problemi. Io la coscienza a posto: ho preso un grande allenatore e sono contento". AdL è convinto della sua scelta: "L'anno prossimo Rafa farà ancora meglio".

Stasera, comunque, c'è una sfida importantissima con la Fiorentina: "Finale importante, la mia seconda da quando sono presidente del Napoli. Due squadre che vengono dalla C e che stanno dimostrando il loro valore: vinca il migiore. Mi auguro sia una partita spettacolare, avremo un stadio straordinariamente pieno. Dobbiamo dare l'immagine di un calcio bello e potente, ma anche educato nel rispetto delle regole".

La vigilia è stata emozionante: "Papa Francesco è un grandissimo Papa per la sua generosità e semplicità francescana. Siamo arrivati insieme alla Fiorentina ed è stata una bellissima riunione con una grande atmosfera. Vedere un Papa che dà così spazio allo sport e al calcio fa grande piacere".

De Laurentiis gongola anche per il bilancio economico: "Per l'ottavo anno consecutivo centriamo il fair play finanziaro".