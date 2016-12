De Laurentiis: "Per noi il mercato è sempre aperto"

17:35 - Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato a Radio KissKiss di numerosi argomenti, a partire da Benitez, passando per il mercato, Hamsik e la risposta sul "provincialismo" avanzato da Marotta. "Il mercato per noi è sempre aperto, anche quando è chiuso; è difficile trovare i giocatori forti, ma ci proviamo". Una battuta su Marotta, per concludere la polemica: "Mi sta molto simpatico, era solo una battutaccia la sua".

Sulla squadra: "Quando si inizia una stagione e si interpreta un modulo con tutta gente nuova, è normale incontrare delle difficoltà: basta trovare squadre che si chiudono e ripartono e si rischia di pareggiare, o addirittura perdere. Non tutti i giocatori che si acquistano poi sono funzionali al modulo, qualcuno non rende come dovrebbe, e poi ci sono gli incidenti: ma nemmeno il Barcellona sta rendendo come dovrebbe...".

Poi parla di mercato: "Il mercato per noi è sempre aperto, anche quando è chiuso. Siamo sempre in movimento, non si può stare fermi: dobbiamo visionare i giocatori continuamente. Quello che è sicuro è che arriveremo con le idee chiarissime all'apertura del mercato". Parlando di mercato, immancabile la domanda su Hamsik: "Hamsik sul mercato? Perché mai dovrebbe esserlo? Non lo è mai stato, sono i giornalisti che lo mettono sul mercato. Noi lo chiamiamo Marekiaro perché ha interpretato alla perfezione lo spirito napoletano, diventando più napoletano di chiunque altro. Quando verrà lui a dirmi 'presidente, il mio viaggio napoletano è finito' ne parleremo".

Chiusura finale sulla polemica seguita alle dichiarazioni di Beppe Marotta, che aveva definito "provinciale" la squadra partenopea: "Marotta mi sta molto simpatico, è un manager che mi ha dimostrato una enorme capacità quando mi mandò un rapporto su come gestire una realtà quale la Sampdoria. Ha la capacità del vero d.g., una qualità molto rara. La sua è solo una battutaccia, non sa che la ricchezza dell'Italia è la provincia: chi ha paura della provincialità è perchè ha paura di esserlo".