De Jong: "Seedorf? Abbiamo la stessa mentalità"

17:10 - Il centrocampista del Milan Nigel De Jong fa il punto sulla stagione appena trascorsa, personale e di squadra, con un occhio di riguardo al futuro dell'allenatore Seedorf: "La mia stagione? Personalmente sono soddisfatto, ho giocato con continuità e ho persino imparato a segnare. Seedorf? Mi piace, abbiamo la stessa mentalità vincente: spero resti". L'allenatore ha quindi trovato un alleato decisamente... forte.

L'intervista, rilasciata al "Algemeen Dagblad", ha quindi consegnato alla stampa e al Milan un giocatore ancora più carico per la prossima stagione, nella quale tutti i componenti della rosa dovranno mettere sul campo tutto quello che hanno, così come ha sempre fatto lo stesso De Jong, risultato peraltro uno dei migliori se non il migliore della pessima annata rossonera. Oltre alle prestazioni, i gol: quelli che hanno permesso al Milan di tornare a vincere un derby e di lottare fino agli ultimi minuti per un posto in Europa League. Tornando su Seedorf, il numero 34 dice: "Il mister ci ha raggiunto in corsa, ma ci siamo subito integrati alla perfezione, abbiamo un background in comune. Abbiamo la stessa mentalità vincente e non perdiamo mai la nostra identità": parole forti e decise, che sono come ossigeno per l'allenatore, in un momento delicato per le continue voci sul suo futuro e su una presunta spaccatura dello spogliatoio.