De Guzman: "Il Napoli è un grande club, l'ho preferito al Qpr"

17:27 - "Il Queen's Park Ranger aveva fatto un'offerta più alta rispetto al Napoli, ma io volevo venire qui". Si presenta così De Guzman, nuovo centrocampista degli azzurri prelevato dal Villarreal per sei milioni. Il nazionale oranje ha parlato alla stampa olandese: "Bisognava scegliere tra Qpr e Napoli, gli inglesi avevano fatto l'offerta più alta e il Villarreal voleva vendermi a loro, ma io volevo il Napoli e alla fine la mia volontà è stata decisiva".

De Guzman - dopo aver lavorato da solo giovedì, durante la sosta concessa da Benitez - ha svolto venerdì mattina il primo allenamento con i nuovi compagni. "Sono pronto per immergermi nella realtà di Napoli - spiega l'olandese -. Nelle ultime settimane, dopo i Mondiali ho lavorato con un trainer personalizzato e prevedo che entro tre-quattro settimane sarò in forma per il campionato".



Il centrocampista ha ricordato le sfide contro gli azzurri: "Il Napoli è un grande club come dimostra la presenza di campioni come Higuain e Callejon. Qui trovo Michu, con il quale ho giocato nello Swansea, e Mertens che ho affrontato in Olanda. Ho giocato due volte contro il Napoli in Europa League, sia con il Villarreal sia con lo Swansea, e mi ha impressionato molto. Cambiare squadra e arrivare al Napoli credo possa essere una grande chance per me, ho l'opportunità di giocare la Champions League e spero che la squadra riesca a qualificarsi".