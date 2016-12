David Beckham diventa proprietario: fonda una squadra di calcio a Miami

19:04 - David Beckham resta nel mondo del calcio Usa e lo fa in grande stile: nelle prossime ore, infatti, lo Spice Boy annuncerà la nascita di un nuovo team che dal 2016 disputerà il campionato dalla Major League Soccer. La squadra avrà sede a Miami. Beckham, che ha chiuso la sua carriera ai Los Angeles Galaxy, sarà il proprietario del club, che per un paio d'anni potrebbe essere ospitato sul campo dei Dolphins, formazione di football della città.

La costruzione del nuovo stadio potrebbe tardare a causa degli elevati prezzi che il mercato immobiliare attualmente offre. Beckham, che pagherà circa 25 milioni di dollari per il rilascio della licenza, presenterà la sua nuova creatura assieme a Don Garber, commissario della Mls. La formazione di Miami sarà la 22.esima a prendere parte al campionato. Attualmente ce ne giocano 19, ma è già stata annunciata la nascita degli Orlando City Soccer Club e, soprattutto, dei New York City, la franchigia di cui faranno parte gli inglesi del Manchester City e i mitici New York Yankees.