Danimarca: clamoroso errore sottoporta di Andreas, figlio di Michael Laudrup

15:50 - A volte i figli ereditano il talento dei genitori e li superano. È successo a Gonzalo Higuain e Paolo Maldini. Non è successo (ma è in buona compagnia, uno su tutti Jordi Cruijff) ad Andreas Laudrup, centrocampista dell'Aarhus GF, figlio del fuoriclasse ex Juve e Barcellona Michael Laudrup. Con il portiere dell'AB Copenaghen a terra, Andreas - che aveva già sbagliato il primo tiro - tenta un'inspiegabile colpo da biliardo che finisce sul palo...