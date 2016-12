Dani Alves, la banana della "discordia"

10:49 - Ha incassato l'appoggio di tutto il mondo dello sport e, giustamente, l'applauso e l'approvazione della Fifa. Poi, però, è spuntata una maglietta e il gesto di Dani Alves, quella banana raccolta e mangiata in campo per sbeffeggiare il razzismo, è improvvisamente diventato un caso. Lo ha scritto As per primo, poi è arrivata la conferma: "L'idea era che a mangiare la banana fosse Neymar: l'ha fatto Dani e va bene lo stesso". Firmato: Guga Ketzer, niente meno che il pubblicitario dell'agenzia Loducca che cura, appunto, gli interessi di Neymar. Insomma, un'operazione di marketing, per dirla come poi in effetti è o è diventata.

Niente che in fondo tolga valore alla lotta al razzismo. Ma qualcosa di meno spontaneo. Forse. Per capire tocca però fare un passo indietro perché non bastano e non devono bastare le parole del pubblicitario. La campagna, nata sotto l'hashtag #somostodosmacacos (siamo tutti scimmie), aveva e ha in ogni caso un valore simbolico molto importante. Quel che è venuto dopo, però, lascia qualche perplessità. Un pizzico di amaro in bocca e nulla più. Dani Alves giura di essere stato spontaneo, ma sul web le magliette #somostodosmacacos son ogià in vendita a 69 euro. Il che traduce un gesto in un affare. E un simbolo in un vizio. E' la banana della discordia. Una banana che odia i razzisti, ma fa ricchi i pubblicitari.