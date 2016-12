Dani Alves e Ronaldo: "Ibra, vieni al Mondiale"

15:36 - "Un Mondiale senza di me non vale la pena di essere guardato". Parole e musica di Zlatan Ibrahimovic subito dopo l'eliminazione della sua Svezia ad opera del Portogallo negli spareggi primaverili. In Brasile però è partita una divertente campagna per far cambiare idea all'attaccante svedese. Dani Alves e Ronaldo, tra gli altri protagonisti del video, provano a convincere Ibra ad andare in Brasile a vedere un match dal vivo. GUARDA IL VIDEO