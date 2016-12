Dal codice etico al "codice patetico": Chiellini inguaia Prandelli

22:15 - Da etico a etnico con la variante meno simpatica e certamente più dura di patetico. Il codice di Cesare Prandelli o, per dirla meglio, l'utilizzo che il ct ne fa divide l'Italia e scatena, pare ovvio, l'ironia di quanti, tra web e social, non hanno digerito la scelta di non punire Giorgio Chiellini, pure "condannato" dal giudice sportivo. E allora ecco che ci si sbizzarrisce con le vignette che mettono in risalto il trattamento diverso riservato, ad esempio, a Destro o al Chiello ed ecco, ancora, le tirate d'orecchio di qualche quotidiano.

Il tutto nonostante la chiarezza di fondo del famoso codice concordato dal ct con la sua nazionale. E il punto, in effetti, è questo. Le regole, che a volte sembrano non valere per tutti, sono state stabilite da Prandelli con la squadra e prescindono dalle decisioni del giudice sportivo. Insomma: non necessariamente una squalifica deve essere il frutto di comportamento violento o anti-sportivo. Così Destro è rimasto fuori dallo stage della Nazionale prima ancora che Tosel lo punisse - perché appunto Prandelli ha considerato violenta e gratuita la sua gomitata ad Astori -, mentre Chiellini va ai Mondiali anche se dalla giustizia sportiva sono arrivati tre turni di stop perché il tecnico azzurro ha valutato non violenta la sua gomitata a Pjanic. Spiegazione che, però, non ha convinto i tifosi. Perché c'è gomitata e gomitata - dicono - e la giustizia, da Firenze in su, ha confini differenti. Di qui il codice etico che diventa codice etnico o, come già detto, patetico. Poi, ed è decisamente meglio, l'ironia si scatena e i toni cambiano un po'. Certo, c'è chi rimprovera a Prandelli di aver fatto scelte motivate esclusivamente dalla necessità di non perdere un giocatore importante come Chiellini. E c'è chi, invece, se la ride, perché - scrive ad esempio Emanuele Borgese - "sono sicuro che Nerone non voleva incendiare Roma ma voleva solo aumentare di luminosità la Capitale".

E ancora: "Dai, che non è mica colpa di Chiellini se Pjanic gli ha tirato una violenta facciata sul gomito" (Adriano Costantino); "Il #CodiceEtico è quell'insieme di leggi e norme che quando alzi il gomito ti fan la prova del palloncino e vinci una maglia azzurra... vero?!" (SfigataMente); "Ha ragione Prandelli, se Chiellini avesse avuto intenzione di essere violento gli avrebbe sparato a Pjanić" (Therealelamina); "Ieri sera ho tirato una gomitata in faccia a @gsolfa. Poi ho chiesto a #Prandelli di giudicare. Vado in Brasile" (Gianluca Di Tommaso). Per ridere dai. Senza prendersela troppo.