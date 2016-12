Dal Brasile: Ronaldo entra in politica

23:17 - Ronaldo scende nuovamente in campo. Per il 'Fenomeno' non si tratta dell'improbabile ritorno sul prato verde, ma di una vera e propria entrata in politica. L'ex Inter e Milan si è schierato apertamente a fianco di Aecio Neves, principale avversario dell'attuale presidente del Brasile Dilma Rousseff alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. "L'ho fatto in virtù di un'amicizia che ci lega da oltre 15 anni", ha spiegato Ronaldo.

Attualmente membro del Comitato Organizzativo dei Mondiali in Brasile, Ronaldo ha però più volte espresso le sue critiche nei confronti dell'attuale governo, colpevole di eccessivi ritardi nella costruzione di infrastrutture per la rassegna iridata.