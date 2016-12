Dal Brasile: Kakà e Carol si separano, ma arriva la smentita

11:04 - Una voce clamorosa in arrivo dal Brasile parla di una presunta separazione di Ricardo Kakà dalla moglie Carol Celico dopo otto anni di matrimonio. Per la rivista Faces la fine della relazione sarebbe arrivata per decisione della donna, che da due mesi avrebbe lasciato Milano per tornare in Brasile. Pronta è arrivata la smentita: "Ogni anno escono queste voci, solo perché Ricardo si prende qualche giorno di relax senza Carol e bambini".

Ad avallare la tesi della rivista brasiliana è stato anche un messaggio su Instagram della Celico: "La volontà di essere felice sarà superiore alla paura di farsi male". Voci contrastanti, alimentate dal viaggio a San Paolo di Carol ma senza Kakà. Spiegazione prontamente arrivata dagli avvocati della coppia: "Carol è una donna d'affari e si trova a San Paolo per gli ultimi preparativi per il lancio della fondazione Amore. Kakà invece ha colto l'occasione per trascorrere 10 giorni con il fratello. Ogni anno è la stessa storia, quando i due si dividono partono queste voci". La realtà però sarebbe un'altra: "Hanno appena acquistato una casa a San Paolo dove andranno a vivere in un prossimo futuro".