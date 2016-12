Da Torres a Terry, il Chelsea sbarca in casa Simpson

18:34 - Petr Cech, Eden Hazard, Frank Lampard, John Terry e Fernando Torres sbarcano a Springfield. I tifosi del Chelsea, comunque, possono stare tranquilli: non si tratta di un clamoroso affare di calciomercato ma della trasformazione dei cinque giocatori in personaggi dei Simpson. In attesa che Homer e Bart Simpson vestano la maglia dei Blues, sono stati i calciatori più rappresentativi della squadra a tingersi la pelle di giallo, al modo dei personaggi dell’universo creato da Matt Groening. "E' un grande piacere vedere me stesso e gli altri giocatori del Chelsea come personaggi dei Simpson - ha commentato John Terry -. Si tratta del mio programma televisivo preferito, e lo stesso vale per i miei bambini. Ora non vedo l’ora di scoprire che aspetto avranno Bart e Homer come giocatori del Chelsea".