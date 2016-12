Da Rocco al Marocco: nuova vita per il Trap

17:09 - Da Rocco al…Marocco. La rima è scontata, come (quasi) scontato è l’approdo del Trap alla guida della nazionale di quel paese. L’avventura del novello Scipione inizia oggi (alle 17,30 il volo Milano-Casablanca) e dovrebbe consolidarsi nei prossimi giorni, dopo i colloqui e i confronti con i responsabili della Federcalcio marocchina.

Trapattoni ha ricevuto negli ultimi tempi numerose offerte dall'Africa: la più allettante, dal punto di vista tecnico, pareva essere quella della Costa d’Avorio che -è giusto sottolinearlo- non è ancora stata accantonata.Ma il Marocco –che tra l’altro è il paese organizzatore della prossima Coppa d’Africa e che nella sua nazionale annovera alcuni giocatori del nostro campionato come Banatia, El Kaddouri e Taarabt- ha voluto stringere i tempi per arrivare nel più breve tempo possibile a “chiudere” con il Trap offrendogli un contratto quadriennale.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca che così consentirebbe al più vittorioso dei nostri tecnici di allungare ulteriormente una carriera che proprio qualche giorno fa l’ha visto festeggiare i primi 40 anni da allenatore. Aveva cominciato sostituendo Nereo Rocco sulla panchina del Milan, e 40 anni dopo potrebbe accomodarsi sulla panchina del Marocco.