Curve chiuse: la Roma trova un alleato

15:33 - Alla Roma stanno studiando se e come fare ricorso, a proposito dei due turni di chiusura alle curve, imposto dal Giudice sportivo, dopo Roma-Napoli (curve chiuse per Roma-Samp e Roma-Inter). Ricorso piuttosto complesso, non sarà facile venire a capo di una sentenza che, al momento, non sembra revocabile, nemmeno in parte (squalifica ridotta).

Comunque sia, è un problema oggi della Roma, ieri di Inter, Juve, Lazio, Milan e domani a chi tocca. E come tale va affrontato per evitare, in futuro, sanzioni alla cieca, che puniscono tutti per le stupidaggini di qualcuno (offese, cori, eccetera).

Tant'è che il presidente della Lega, Beretta, è intervenuto proprio partendo dal caso-Roma di questi giorni.

“L’obiettivo –dice- è quello di avere un sistema di sanzioni severo, ma che si applichi a chi è davvero responsabile. L’idea di punire tutti non va bene. La posizione della Lega è precisa: non vanno penalizzati tutti i tifosi. La stagione è cominciata con un meccanismo impraticabile; è stato modificato in corsa con l’introduzione della condizionale. E’ un passo, ma non basta. Lavoriamo per la prossima stagione, con un sistema di indagini molto articolato per colpire chi è davvero responsabile”.