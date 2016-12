Cuper rivela: "Mancini torna all'Inter". Poi arriva la smentita

00:39 - “Mancini tornerà ad allenare l'Inter. L'Inter è pronta a chiedergli di tornare”. Notizia-boom, la riferisce Hector Cuper oggi all'Al-Wals in Qatar, e Inter News è andata a scovarle. Le parole sono sue, pronunciate a un evento a Istanbul dov'era invitato assieme a Emre e Okan, due giocatori dell'Inter ai tempi di Cuper, fra il 2001 e il 2003.

Quanto rispondano al vero le parole di Cuper non si sa. Ha detto, fra l'altro: “Mancini non è felice al Galatasary e vorrebbe tornare i n Italia. All'Inter lo sanno e fra poco potrebbe arrivare una proposta al club turco”.

Mancini ha allenato l'Inter dal 2004 al 2008. Nei giorni scorsi, dinanzi alla crisi-Milan, si era parlato di lui come possibile, futuro allenatore rossonero. Del suo ritorno all'Inter, al pari di quello di Mourinho, si parla a scadenze più o meno fisse, anno per anno. La questione-panchina, in casa nerazzurra, è formalmente chiusa con Mazzarri. Ma le sette giornate che mancano alla fine del campionato e le fibrillazioni interiste possono causare danni.

Al momento, le parole di Cuper le registriamo così: da collega a collega, con ampio beneficio di inventario.

CUPER SMENTISCE: "MAI PARLATO DI INTER E MANCINI"

"Non ho rilasciato alcuna dichiarazione riguardo l'Inter e il futuro di Roberto Mancini nei giorni scorsi, quando ero in Turchia". Con queste parole l'ex tecnico nerazzurro Hector Cuper ha smentito - attraverso il suo agente Alejandro Camano - alcune affermazioni riportate dai media turchi riguardo ad un possibile ritorno di Mancini all'Inter. "Non ho parlato con nessuno di Inter e tantomeno di Mancini - aggiunge Cuper - e non mi sarei mai permesso di farlo, perche' l'Inter ha gia' un bravo allenatore con un contratto ancora di un anno. Quello che e' uscito in Turchia e' solo il frutto della fantasia di qualcuno, niente di piu'. Ho molto rispetto dell'Inter, di Mazzarri e di Mancini".