Ct Italia: Zaccheroni supera Mancini e Conte 

17:46 - Tra i due litiganti il terzo gode: Alberto Zaccheroni è in pole position per diventare il prossimo ct della Nazionale. Superati nelle ultime ore Roberto Mancini e Antonio Conte, bloccati da problemi diversi. Il Mancio ha voglia di sedersi sulla panchina dell'Italia, ma Claudio Lotito non è d'accordo. Il presidente della Lazio, che dopo l'elezione di Tavecchio avrà un ruolo ancora più importante in Federazione, non ha un buon rapporto con l'allenatore di Jesi per via di una causa legale ai tempi del suo esonero dai biancocelesti ed è intenzionato a mettersi di traverso pur di non fargli prendere il posto di Prandelli.

Fuori uno, rimane Conte: l'ex Juventus, però, non è entusiasta del ruolo di ct. Due i motivi su tutti: uno economico e uno lavorativo. Il tecnico pugliese vorrebbe un ingaggio da top, ma la Figc può offrire solo un contratto da un milioni e settecento mila euro all'anno. Così Conte vorrebbe aspettare la chiamata di una big europea: dal Psg al Manchester City, non trascurando l'ipotesi Milan. Poi c'è il problema di un lavoro scaglionato nel tempo e non continuo sul campo, giorno per giorno: non sembra ancora pronto per il ruolo di ct.

Scartate le folli ipotesi Tardelli e Cabrini, rimane solo Zaccheroni. L'allenatore è reduce da un brutto Mondiale con il Giappone, ma in quattro anni sulla panchina dei Samurai Blu ha saputo costruire un buon gruppo e fatto crescere il movimento asiatico. Un nome che non entusiasma i tifosi, ma in grado di lavorare bene per ricostruire la Nazionale. Un basso profilo per riportare in alto gli azzurri. Trovare un accordo con lui non sarà certo difficile e il 4 settembre c'è già l'amichevole con l'Olanda.