Ct Bosnia, Susic: "Niente sesso in Brasile, i giocatori si masturbino"

23:16 - Niente sesso durante il ritiro mondiale per Pjanic, Dzeko e compagni. Lo ha deciso il ct della Bosnia Safet Susic che lo ha pubblicamente dichiarato in un'intervista al giornale bosniaco Dnevni Avaz senza usare troppi giri di parole: "Non ci sarà sesso in Brasile - ha spiegato- per tutta la durata della competizione. I giocatori dovranno fare a meno delle mogli o delle rispettive compagne". La soluzione c'è: "Esiste pur sempre la masturbazione..."