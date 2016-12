Cruzeiro, un dirigente insulta la bella guardalinee: "Vai a Playboy"

10:18 - "Lasci stare il calcio, non fa per lei. Piuttosto vada a Playboy". Questi sono solo alcuni degli insulti rivolti da Alexandre Mattos, dirigente del Cruzeiro, rivolti a Fernanda Colombo, 23 anni, arbitro e guardalinee all'esordio nella massima serie brasiliana. L'episodio incriminato è un fuorigioco, segnalato benché inesistente, che a detta di Mattos ha causato la sconfitta del proprio club nel derby con il Mineiro per 2-1.

"Era un'azione regolare, non doveva sbandierare: la guardalinee alzava la bandierina a comando, quando i tifosi le urlavano contro, per la paura e perché non ancora pronta. Ma forse le daranno un altro "clasico", settimana prossima": queste le impressioni sull'operato della bella Colombo da parte di Mattos. La guardalinee si era conquistata una certa notorietà arbitrando in settimana il successo per 3-0 del San Paolo contro il CRB: inquadrata più volte a causa della sua avvenenza, il giorno dopo era su tutti gli organi di stampa. Il rpesidente dell'Associazione Arbitri brasiliana, Antonio Pereira da Silva, l'ha invece difesa a spada tratta: "E' stata recentemente promossa per il suo operato, e può vantare la qualifica di 'Aspirante FIFA'".