Croazia, Josip Simunic salta Brasile 2014 per squalifica

16:41 - Niente Mondiali in Brasile per il difensore della Croazia Josip Simunic. La Fifa ha infatti respinto il ricorso del giocatore e della federazione croata contro la squalifica di 10 turni inflittagli per aver gridato "frasi naziste" durante i festeggiamenti per la qualificazione al Mondiale. Alla squalifica è stata aggiunta una multa di 30mila franchi svizzeri per "discriminazione". Brasile 2014, Simunic lo vedrà da casa. GUARDA IL VIDEO