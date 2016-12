6 aprile 2014 Cristiano Ronaldo segna e un ragazzino si risveglia dal coma La rete del 3-2 alla Svezia del portoghese nelle qualificazioni mondiali fa riprendere coscienza a un 14enne polacco Tweet google 0 Invia ad un amico

22:07 - Più del Pallone d'Oro, più del record di gol in Champions, più di tutte le prodezze che stanno facendo sognare ai tifosi del Real la Decima, la Champions League tanto agognata. L'ultima magia di Cristiano Ronaldo va ben oltre il calcio e ha i contorni della favola. Una storia incredibile, venuta alla luce solo in questi giorni. I fatti. Da una parte il fuoriclasse portoghese, dall'altra un ragazzino di 14 anni. David, questo il nome del ragazzo, è un tifoso polacco del Real Madrid e, in particolare, di CR7: e purtroppo è un adolescente in coma dopo un brutto incidente in bicicletta.





I genitori, secondo quanto racconta il quotidiano polacco Fakt, fanno di tutto per salvarlo e i medici, dopo aver scoperto la sua passione, consigliano loro di far ascoltare a David le telecronache delle partite del Real Madrid e del Portogallo. E così, il 19 novembre 2013, dopo tre mesi di incoscienza, il ragazzo si risveglia dopo aver ascoltato il commento del terzo gol di Ronaldo nel match tra Portogallo e Svezia durante le qualificazioni ai Mondiali.



Una volta venuto a conosenza del fatto, il fuoriclasse del Real Madrid invita il 14enne al Bernabeu: settimana scorsa, in occasione della sfida di Champions con il Borussia Dortmund, l'epilogo più bello di questa incredibile storia.