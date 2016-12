6 marzo 2014 Cristiano Ronaldo è il miglior bomber del Portogallo Con la doppietta contro il Camerun CR7 sorpassa Pauleta e vola a quota 49 reti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:16 - Nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo in una stagione da incorniciare. Con la doppietta al Camerun, il Pallone d'Oro è diventato il miglior goleador della nazionale portoghese a quota 49 reti. Superato Pauleta, con cui condivideva il primato a 47 gol. "Sapevo che questo record sarebbe arrivato, Pauleta si è subito complimentato - ha detto CR7 -. Questo primato è il frutto del lavoro di 10 anni. Devo ringraziare i compagni e i ct".



Raggiunta la vetta della speciale classifica dei marcatori del Portogallo, ora nel mirino di Cristiano Ronaldo c'è però un altro obiettivo da raggiungere con la maglia della Nazionale. "Voglio battere il record di presenze di Luis Figo (127 per l'ex Inter, 110 per CR7), ma anche questo arriverà in maniera naturale, intanto sono orgoglioso di essere il miglior marcatore nella storia della nazionale portoghese, per me ha un significato speciale questo primato", ha spiegato la stella del Real Madrid.