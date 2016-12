Cristiano Ronaldo cuore d'oro: dona 70mila euro per curare un bambino

13:46 - Arrogante e vanitoso per alcuni; fuoriclasse e idolo per altri. Cristiano Ronaldo fa sempre e comunque discutere, ma un gesto - rimasto nascosto fino ad adesso - ha messo tutti d'accordo. L'asso del Real Madrid, contattato da una famiglia di un bambino di dieci mesi affetto da displasia corticale per aiutare con un'asta la raccolta dei fondi per un intervento, ha fatto di più: si è fatto carico di tutte le spese per consentire l'operazione.

Il bambino in questione si chiama Erik Ortiz Cruz, figlio di una famiglia di Villaluenga de la Sagra. Affetto da displasia corticale, il piccolo Erik è spesso colpito da attacchi epilettici, fino a 30 al dì nei giorni più duri. Per ridurre la sofferenza avrebbe dovuto subire una serie di operazioni costose e per questo la famiglia ha pensato di contattare Cristiano Ronaldo per chiedergli di istituire una raccolta fondi a favore dei bambini malati, mettendo all'asta cimeli e indumenti personali. Da lì la decisione di CR7 di fare di più e di prendersi in carico l'intera faccenda sborsando 70mila euro.