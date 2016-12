10 marzo 2014 Cristiano Ronaldo batte ancora Messi: con 148 mln di euro è il calciatore più ricco Secondo Goal Rich List, la classifica dei Paperoni del calcio, al terzo posto c'è Eto'o. Quinto Kakà, nono Buffon Tweet google 0 Invia ad un amico

20:00 - Cristiano Ronaldo batte ancora Leo Messi. Dopo la classifica del Pallone d'Oro, il portoghese ha primeggiato davanti all'argentino anche in quella dei calciatori più ricchi al mondo. Nessuno infatti come il madridista secondo Goal Rich List, la speciale graduatoria stilata da Goal.com e calcolata sulla base degli ingaggi, dei bonus, delle sponsorizzazioni, dei diritti di immagine, degli investimenti immobiliari e dei titoli azionari dei calciatori di tutto il mondo. CR7 ha battuto la “concorrenza” del rivale blaugrana per soli 2 Milioni di euro, 148 contro 146, questo anche grazie alla firma di un sontuoso rinnovo del contratto che lo legherà al Real Madrid fino al 2018.

CR7 succede a David Beckham, che nel 2013 vinse con un patrimonio stimato di 200 Milioni di euro e che nel maggio 2013 ha deciso di abbandonare il calcio giocato. Tra gli italiani il primo classificato è Gianluigi Buffon, nono, con un patrimonio stimato di 63 milioni di euro. In classifica al terzo posto c'è Samuel Eto’o, grazie soprattutto ai soldi guadagnati lo scorso anno nel club russo dell’Anzhi Makhachkala, mentre l’attaccante del Manchester United Wayne Rooney, fresco di rinnovo contrattuale con i Red Devils, occupa il quarto posto con un contratto da 365mila euro a settimana. Il milanista Kakà si posiziona al quinto posto, sorprendentemente davanti a Neymar, protagonista del controverso passaggio al Barcellona che ha visto il suo reddito incrementarsi vistosamente, toccando quota 80 milioni. Completano la top ten Ronaldinho (7°), Zlatan Ibrahimovic (8°) e Thierry Henry (10°).

LA TOP TEN DI "GOAL RICH LIST 2014"

1. Cristiano Ronaldo, Real Madrid €148m

2. Lionel Messi, Barcelona €146m

3. Samuel Eto'o, Chelsea €85m

4. Wayne Rooney, Manchester United €84m

5. Kaka, AC Milan €82m

6. Neymar, Barcelona €80m

7. Ronaldinho, Atletico Mineiro €78m

8. Zlatan Ibrahimovic, Paris St-Germain €69m

9. Gianluigi Buffon, Juventus €63m

10. Thierry Henry, New York Red Bulls €57m