Cristiano Ronaldo accusa i medici del Real Madrid

12:52 - Cristiano Ronaldo tuona contro i medici del Real Madrid, accusati di negligenza nella diagnosi e nella cura della sua recente lesione muscolare: "Non sono stupido, conosco il mio corpo. Qualcuno non voleva che io giocassi: ho giocato e abbiamo vinto, dobbiamo essere felici". Dichiarazioni giunte sicuramente all'orecchio di Florentino Perez, che ora dovrà intervenire, capire l'accaduto e spegnere sul nascere le polemiche.

Il tutto è iniziato all'andata dei quarti, contro il Dortmund. Ronaldo, al minuto 70', si è accasciato al centro del campo dicendo "fin qui siamo arrivati, non oltre": il problema ipotizzato è stato un fastidio al tendine rotuleo, che era infiammato da un paio di partite. Nessun elemento dello staff medico però ha effettuato diagnosi sul giocatore, avvenimento che ha fatto infuriare il 2 volte Pallone d'Oro. Una settimana dopo, a Dortmund, durante l'allenamento Ronaldo si rompe definitivamente. La diagnosi stavolta c'è: lesione muscolare al muscolo sinistro, senza maggiori dettagli. Questo immobilismo ha convinto CR7 a rivolgersi a uno specialista di fiducia, viaggiando a Oporto e mettendo da parte il Real Madrid. Arrivato mercoledì, i medici hanno consigliato ad Ancelotti di non rischiare Ronaldo, il quale ha contattato il medico personale e ha ottenuto l'OK; il risultato lo sappiamo, Ronaldo in campo e Ancelotti, attento, che lo toglie al 72' per preservargli minuti extra. "Alcuni non volevano che io giocassi; ma decido io, sempre" le sue parole. Ora la palla passa al presidente Perez, che potrebbe anche ragionare su una completa rifondazione dello staff medico madridista.