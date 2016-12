Cristiano Doni torna in campo: allena bambini

21:30 - Cristiano Doni è tornato in campo. Non per giocare, non per sfidare gli amici nella consueta partitella di calcetto, ma per allenare un gruppo di bambini. E' successo a Orio al Serio, nel bergamasco, nella scuola calcio "Academy 27" organizzata per una ventina di bambini. Allentori: Doni appunto e Fabio Gallo. L'appuntamento è fissato per il giovedì pomeriggio. L'ex capitano dell'Atalanta al momento è squalificato per 5 anni e 6 mesi.