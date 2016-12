Crisi-Balo: e Prandelli adesso trema

12:00 - E anche Cesare Prandelli adesso si preoccupa. E non poco. Il Balotelli-day, da oggi si parla di lui tanto per (non) cambiare, agita il mondo rossonero e anche -soprattutto- quello azzurro. Il Mondiale in Brasile comincia il 14 giugno, per noi, con Inghilterra-Italia. E a 93 giorni dall'evento l'uomo in più che abbiamo, il campione simbolo dell'Europeo 2012 e -opinione comune, fino a ieri- delle nostre speranze mondiali, combina quello che abbiamo visto. Poco, tendenza al niente.

Mario Balotelli è un caso. Di incompletezza calcistica che ora, alla soglia dei 24 anni (li compie ad agosto), deve far riflettere. Il problema del Milan è di prospettiva e di calciomercato. Il problema di Prandelli è a novanta giorni e senza soluzioni alternative. Perché dietro Balotelli ci sono Osvaldo (riserva della Juve), Pepito Rossi (malanno, purtroppo, da risolvere), Gilardino (a livello euro-mondiale... bah), Cerci (tutto da scoprire sulla scena internazionale), Insigne (nel Napoli fa panchina), e poi Pazzini (?) e qualche grande vecchio da Toni a Totti, per aprire poi la pagina-Cassano. Non per caso reinserito fra i papabili, quest'ultimo, nella disperata caccia al talento.

E' chiaro però che molto (tutto) passa attraverso Balotelli e quella soglia che deve oltrepassare. Se mai ne sarà capace. Dopo 13 mesi e mezzo di Milan, visti gli approcci di gennaio-maggio 2013 (13 presenze e 12 gol) sembrava avesse trovato il suo paradiso in rossonero, finalmente sulla via della consacrazione a talento. Ma a tre mesi dal Mondiali siamo lì, ad aspettare Balotelli, ben sapendo che dietro di lui c'è poco e che dentro di lui è come prima. Prandelli dovrà inventarsi qualcosa, e anche di più.