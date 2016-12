CR7, Neymar, Tevez e Palacio: tutti nati il 5 febbraio 

15:18 - Cosa hanno in comune Cristiano Ronaldo, Neymar, Palacio e Tevez? Sono tutti grandi campioni del calcio, vero, ma non solo. Tutti e quattro sono nati il 5 febbraio. Si va dal 1982 dell'attaccante dell'Inter al 1992 del Brasiliano. In mezzo il bomber bianconero con i suoi 30 anni, uno in più del neo Pallone d'Oro. Nascere oggi significa diventare futuri campioni calcistici: lo conferma anche Januzaj (Manchester United) nato il... sì, 5 febbraio.

Rodrigo Palacio è il più "vecchio" e sicuramente quello più in crisi. Per El Trenza c'è poco da festeggiare visto che la sua Inter è in caduta libera anche perché lui non riesce più a metterla dentro. Il gol nel derby il 22 dicembre è ormai un ricordo lontano. A gennaio ha iniziato a sbagliare occasioni su occasioni e per i nerazzurri sono arrivate solo delusione. Tevez vola con la sua Juve ma in quanto a digiuno da gol è sulla stessa barca del collega connazionale. L'ultimo sigillo del numero 10 bianconero risale alla 17.esima giornata contro l'Atalanta. Non è poi difficile immaginare cosa i due avranno chiesto come regalo: tanti, tanti e ancora tanti gol.

Dall'Italia alla Spagna, da Inter-Juve a Barça-Real. E anche qui due fuoriclasse nati sotto il segno dell'Acquario: Cristiano Ronaldo e Neymar. Anche loro vengono da un periodo buio. Il fuoriclasse del Real Madrid ha iniziato l'anno vincendo il Pallone d'Oro, ma domenica è stato espulso contro l'Athletic Bilbao e ora ha preso tre giornate di squalifica per lo sfogo mentre abbandonava il campo. Il brasiliano del Barça, invece, è il fulcro del caos blaugrana. Il suo trasferimento dal Santos fa ancora discutere e il presidente Rosell si è dovuto dimettere.

Il 5 febbraio è un giorno fortunato per il calcio: spengono le candeline anche Cesare Maldini, Sven Goran Eriksson, Gheorghe Hagi, Jesper Blomqvist, Giovanni Van Bronckhorst e Giulio Donati.