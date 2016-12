Costa d'Avorio, le lacrime di Serey Die commuovono il mondo

08:07 - Le lacrime di Serey Die durante l'inno della sua nazionale, la Costa d'Avorio, fanno il giro del mondo. Commozione e parole cariche d'affetto da parte dei tantissimi appassionati di sport e non che hanno preso d'assalto i vari social. Subito, però circola il motivo di quelle lacrime: "Il giocatore aveva ricevuto la notizia della morte del padre poco prima di scendere in campo". Qualche ora dopo, visto il clamore suscitato, è lo stesso giocatore a chiarire su Instagram: "Mio padre è morto nel 2004. Piangevo per l'emozione di servire il mio paese perché non pensavo che un giorno sarei arrivato a questo livello. Mi dispiace per l'errore".