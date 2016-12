Costa d'Avorio: Kolo Tourè ha la malaria

15:51 - C'è chi si rompe il crociato, chi si stira i muscoli e chi si fa operare al menisco a 1 mese dal Mondiale (Suarez). E poi c'è l'incredibile storia di Kolo Tourè. Il difensore della Costa d'Avorio, a 15 giorni dalla rassegna iridata, si è preso la malaria: lo staff della Nazionale africana, però, non sarebbe eccessivamente preoccupato, tanto da volerlo portare lo stesso in Brasile. Un infortunio originale, non c'è che dire.