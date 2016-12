Corte di Giustizia: mini-sconto per Borja Valero, respinti i ricorsi per De Rossi e Juan Jesus

10:51 - La Corte di Giustizia federale ha tolto una giornata di squalifica a Borja Valero. Il centrocampista della Fiorentina, inizialmente stoppato per 4 turni, potrà rientrare contro il Napoli saltando però la Juve e il Chievo. "È una sconfitta per il calcio" ha tuonato il presidente viola Andrea Della Valle . Respinti i ricorsi della Roma e dell'Inter per De Rossi e Juan Jesus: entrambi dovranno scontare tutte e tre le giornate di stop.

Una decisione, quella riguardo a Borja Valero, che ha scontentato la Fiorentina e amareggiato soprattutto il patron Della Valle: "Si è persa l'occasione per iniziare un percorso impostato sul dialogo costruttivo, nonostante le immagini fossero molto chiare. Soprattuto mi dispiace per il ragazzo, che non meritava questa sentenza".



La Corte di Giustizia federale ha invece accolto il ricorso della Roma sulla chiusura della Curva Sud in seguito ai cori dei tifosi giallorossi in Milan-Roma. La sentenza era già stata sospesa dalla Corte federale. Contro l'Udinese la Curva Sud giallorossa riaprirà.

ROMA, IL DG BALDISSONI: "DE ROSSI NON VIOLENTO"

"Abbiamo spiegato alla Corte la nostra posizione, ovvero che non ci sembra sia applicabile la prova televisiva perchè il fatto è avvenuto sotto gli occhi di ben tre arbitri e perchè non si tratta di una condotta violenta". Sono state invece queste le parole del dg della Roma, Mauro Baldissoni, al termine dell'udienza sempre presso la Corte di giustizia federale per il ricorso contro le tre giornate di squalifica inflitte a De Rossi per il pugno rifilato a Icardi nel pareggio dell'Olimpico contro l'Inter. Secondo il dirigente romanista, il colpo rifilato all'attaccante nerazzurro non poteva non essere visto. All'udienza ha preso parte anche De Rossi che, come ha sottolineato Baldissoni "ha fatto notare che tentava di sbracciare per riprendere posizione in una chiarissima situazione di gioco non sanzionata da tre arbitri che stavano guardando esattamente in quel punto". In serata è atteso anche il verdetto sul ricorso presentato dall'Inter contro le tre giornate di stop a Juan Jesus per il colpo a Romagnoli.