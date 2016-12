9 gennaio 2014 Coppa Italia: Roma-Sampdoria 1-0, giallorossi ai quarti La squadra di Garcia batte i blucerchiati grazie a una rete di Torosidis. Nainggolan subito titolare di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

10:24 - Missione compiuta per la Roma in Coppa Italia. All'Olimpico la squadra di Garcia vince 1-0 contro la Sampdoria e si qualifica ai quarti di finale. Match subito in discesa per i giallorossi, che con Nainggolan titolare vanno in vantaggio al 6' grazie a un gol di Torosidis, bravo a seguire l'azione su un cross di Dodò e ad appoggiare in rete dopo una deviazione di Destro. Ai quarti la Roma ora dovrà vedersela con la Juventus.

LA PARTITA

Aveva ragione Garcia. Dopo la sconfitta con la Juventus in campionato, la Roma non subisce contraccolpi, sfoggia una prestazione di carattere e riprende la corsa come se non fosse successo nulla. All'Olimpico con la Samp per i giallorossi è una passerella, soprattutto dopo il gol di Torosidis al 6'. E tutti i riflettori, manco a dirlo, sono puntati su Radja Nainggolan, ultimo arrivato a Trigoria. Il tecnico francese lo convoca all'ultimo momento e a sopresa lo manda in campo dal primo minuto dandogli subito in mano le chiavi del centrocampo. E il belga non fa una piega. Schierato insieme a De Rossi e Taddei, l'ex del Cagliari impiega infatti solo 10' a prendere le misure e a trovare la posizione. Poi è tutto in discesa. Nainggolan si posiziona perfettamente nello scacchiere giallorosso con grande personalità, dialogando con i compagni e inserendosi senza difficoltà nei meccanismi della squadra. Pressa, si smarca, fraseggia nello stretto e accelera quando serve, mostrando il meglio del repertorio, ma senza strafare. Al 24' sfiora anche il gol all'esordio, ma forse sarebbe troppo.



Dall'altra parte del campo la Samp in versione light è invece poca cosa. Soprattuto dietro. E così Ljajic, Destro e Florenzi vanno a nozze. Il tridente giallorosso crea molto soprattutto in velocità, ma "spreca" e sbatte contro Fiorillo. L'estremo difensore blucerchiato è in vena di miracoli e salva il risultato in almeno tre occasioni, tenendo comunque a galla i suoi nel primo tempo. Nella ripresa la banda di Mihajlovic prova poi a sorprendere la Roma. Ci provano Pozzi e Bjarnason, ma la foga dei liguri dura solo 10'. Il tecnico blucerchiato manda in campo anche il giovane Petagna, ma non basta. Col passare dei minuti, infatti, tutto torna sui binari del primo tempo, con i giallorossi che riprendono in mano le redini del gioco, controllano il match e manovrano in velocità con Ljajic e Florenzi. Per mettere il risultato al sicuro alla banda di Garcia manca solo il colpo del ko. A 15' dal termine entra Gervinho, ma è ancora Torosidis ad andare vicino al gol con un pallonetto all'82'. Nei minuti finali la Samp poi tenta l'assalto, ma non c'è più tempo. Per la Roma ai quarti ora c'è la Juventus. Con tanta voglia di rivincita.

LE PAGELLE

Nainggolan 6,5: prestazione concreta, come sempre. Prestazione convincete, come sempre. Si inserisce senza difficoltà nei meccanismi della Roma senza strafare, ma dando la sensazione di essere già a suo agio con la maglia giallorossa. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Ljajic 7: è il più attivo del tridente. Sempre pronto a ripartire palla al piede e a imbeccare i compagni in profondità. Gli manca solo il gol

Torosidis e Dodò 6,5: pressione costante, ma con giudizio. Salgono a turno, creando la superiorità numerica in fase di impostazione. Il greco segna anche il gol che vale la qualificazione

Fiorillo 8: la doppia parata su Florenzi è miracolosa. Se la Samp perde solo 1-0, il mertio è tutto suo

Pozzi 5: lasciato solo da Mihajlovic, non trova mai il guizzo giusto per saltare l'uomo e rendersi pericoloso. Sansone non lo assiste e le palle buone sono poche

IL TABELLINO

ROMA-SAMPDORIA 1-0

ROMA (4-3-3): Skorupski 6; Torosidis 6,5, Burdisso 6, Castan 6, Dodò 6,5 (47' st Benatia sv); Nainggolan 6,5 (24' st Strootman 6), De Rossi 6,5, Taddei 6,5; Florenzi 6 (29' st Gervinho 6), Destro 6, Ljajic 7. A disposizione: De Sanctis, Lobont, Jedvaj, Maicon, Ricci, Marquinho, Caprari, Totti. All.: Rudi Garcia 6,5

SAMPDORIA (4-2-3-1): Fiorillo 8; Rodriguez 5,5, Fornasier 5,5, Salamon 6, Castellini 6; Obiang 5, Maresca 5 (34' st Gentsoglou sv); Sansone 5,5, Bjarnason 6 (44' st Gavazzi sv), Wszolek 6; Pozzi 5 (14' st Petagna 5,5). A disposizione: Da Costa, Mustafi, Palombo, De Silvestri, Poulsen, Renan, Krsticic, Eramo, Soriano, Eder. All.: Mihajlovic 5,5

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 6' Torosidis (R)

Ammoniti: Obiang, Rodriguez (S); Nainggolan, Gervinho (R)

Espulsi: -