Coppa Italia: Roma-Napoli 3-2, doppietta di Gervinho

10:03 - Un gol di Gervinho a due minuti dal termine regala alla Roma il successo nella semifinale d'andata di Coppa Italia. All'Olimpico, contro il Napoli, la squadra di Garcia vince per 3-2 al termine di un match pieno d'emozioni. I giallorossi chiudono il primo tempo sul 2-0 (Gervinho e Strootman) ma vengono ripresi nella seconda parte di gara (autogol di De Sanctis al 46' e Mertens al 70'). Poi, all'88', il gol dell'ivoriano che vale il 3-2.

LA PARTITA

Si era messa davvero male, per la Roma. Capace di compromettere con le proprie mani (e quelle di De Sanctis) una qualificazione che - dopo un primo tempo deciso e brillante - pareva già in cascina. La banda di Garcia, con un Totti ispiratissimo, vola sul 2-0 nel primo tempo ma si sgonfia nella ripresa. E il Napoli, sull'orlo dell'abisso, torna in superficie fino a invertire l'inerzia della qualificazione. Ma i partenopei non avevano fatto i conti con Gervinho, che dopo aver messo in ginocchio la Juve diventa l'assoluto protagonista anche questa sera, infilando il 3-2 a un soffio dal triplice fischio.



Garcia, fedele a quanto dichiarato alla vigilia, non fa calcoli in vista del derby di domenica e si presenta con l'11 migliore. Al centro dell'attacco c'è dunque Totti (anziché Destro), che ripaga il tecnico con l'ennesima invenzione di una carriera prodigiosa. Minuto 13: il capitano giallorosso, posizionato poco oltre il centrocampo, mette Gervinho solo davanti a Reina grazie a un assist col contagiri; l'ivoriano scatta sul filo del fuorigioco, brucia la coppia Reveillere-Albiol, salta il portiere e appoggia a porta vuota. La Roma domina a centrocampo (Nainggolan-De Rossi- Strootman) ed è micidiale nelle ripartenze, mentre il Napoli dietro scricchiola da spavento. Gli esterni di difesa (Maggio, Reveillere e poi Ghoulam) fanno fatica, i centrali (Fernandez e Albiol) sono spesso fuori posizione. Il 2-0 arriva però con un'iniziativa di Strootman, che al 32' abbatte la porta di Reina con un missile da fuori area.



Con un piede e mezzo fuori dalla Coppa, la squadra di Benitez riceve il regalo di De Sanctis in apertura di ripresa: su cross (deviato leggermente da Benatia) da sinistra di Higuain il portiere non trattiene la sfera, che rotola inesorabilmente nella porta giallorossa. A completare la provvisoria rimonta è poi Mertens (70'), entrato per un anonimo Hamsik: il belga, dopo aver lasciato sul posto Castan, trafigge De Sanctis con un destro da pochi passi. La finale, a questo punto, è nelle mani del Napoli, che smette di spingere per difendere un fondamentale 2-2 in vista della sfida del San Paolo. Il gol di Gervinho, invece, apparecchia la tavola per un ritorno da brividi.

LE PAGELLE



Gervinho 8 - Una gazzella che non esaurisce mai l'energia. Garcia lo sposta da destra a sinistra a seconda delle situazioni, lui è devastante in qualunque posizione e in qualsiasi momento.



De Sanctis 4,5 - Molti interventi precisi, che salvano la Roma da grossi guai. L'errore che riapre la gara è però imperdonabile.



Hamsik 5 - Poche idee e zero accelerazioni. Prosegue il momento negativo, da cui non riesce più a uscire.



Reveillere 4,5 - La sua gara dura 20 minuti (out per un problema muscolare), il tempo di farsi bruciare da Gervinho in occasione dell'1-0.

IL TABELLINO



ROMA-NAPOLI 3-2

Roma (4-3-3): De Sanctis 4,5; Maicon 6, Benatia 5,5, Castan 5, Torosidis 6; Nainggolan 6 (15' st Pjanic 6), De Rossi 6,5, Strootman 7; Gervinho 8, Totti 7,5 (20' st Destro 6), Ljajic 6,5 (27' st Florenzi 6,5).

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Romagnoli, Bastos, Taddei, Ricci. All.: Garcia 6,5

Napoli (4-2-3-1): Reina 5,5; Maggio 6, Fernandez 5,5, Albiol 5, Reveillere 4,5 (24' Ghoulam 5); Inler 5,5, Jorginho 6; Callejon 5,5, Hamsik 5 (21' st Mertens 7), Insigne 6; Higuain 5,5 (39' st Behrami sv).

A disp.: Rafael, Colombo, Uvini, Britos, Behrami, Dzemaili, Pandev, Zapata. All.: Benitez 6

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 13' e 43' st Gervinho (R), 32' Strootman (R), 1' st aut. De Sanctis (N), 25' st Mertens (N)

Ammoniti: Nainggolan (R); Inler (N)

Espulsi: -