Coppa Italia: Roma in semifinale, eliminata la Juventus

13:09 - E' la Roma di Rudi Garcia la prima semifinalista di Coppa Italia. I giallorossi hanno eliminato ai quarti di finale la Juventus di Antonio Conte vincendo 1-0 al termine di una partita con tanto agonismo e poche occasioni. Decisiva la rete di Gervinho al 79', bravo a deviare in rete l'assist di Strootman dopo l'ottima azione di Pjanic. Con questo successo la Roma vendica la sonora sconfitta in campionato proprio ad opera dei bianconeri.

LA PARTITA

Un episodio, un lampo, una grande giocata di classe che potesse spezzare l'equilibrio di una partita di fatto non giocata fino al minuto 79. E' arrivato grazie a Pjanic, l'uomo scelto da Garcia per dare una scossa agli eventi di un Roma-Juventus bloccato come non mai. Il bosniaco è riuscito a spaccare in due il blocco difensivo bianconero creando lo scompiglio che ha portato al gol decisivo di Gervinho su assist di Strootman. L'episodio che ha fatto saltare il banco e regalando la vendetta più dolce ai tifosi giallorossi dopo la scoppola in campionato. Per la Juventus di Conte, invece, la Coppa Italia resterà un obiettivo mancato per la terza volta negli ultimi anni, con un'altra eliminazione prematura al di fuori del campionato dopo quella decisamente più bruciante in Champions League.

LA PARTITA

Sono i giallorossi dunque i primi semifinalisti di Coppa Italia, competizione snobbata dai più ma solo fino a quando il gioco non si fa duro. Con merito perché onorata fino in fondo e affrontata con una formazione di tutto rispetto al contrario di quanto fatto da Conte. L'ampio turnover bianconero però è una scusante fino a un certo punto. La Juventus, infatti, ha scelto deliberatamente di non giocarsi la partita restando in attesa di quel contropiede che, al contrario di quanto avvenuto in campionato allo Stadium, non è mai arrivato. E sono troppo pochi i dubbi sul gol annullato a Peluso (per pallone giudicato fuori dal guardalinee) per giustificare un atteggiamente decisamente ostruzionistico piuttosto che propositivo. La fase difensiva a otto ha premiato Conte fino a dieci minuti dalla fine, ma si è ritorta come un boomerang dopo l'arrivo del gol di Gervinho che ha fatto saltare il banco. Troppo tardi poi per cercare di raddrizzare le cose con l'inserimento di Tevez.

La pazienza ha premiato la Roma, capace di controllare il gioco per l'intera partita senza farsi prendere dall'eccessiva foga di vincere a tutti i costi davanti al caloroso tifo dell'Olimpico. De Rossi e compagni di fatto sono passati nell'unica vera occasione da gol costruita, dopo ottanta minuti di passaggi orizzontali e palloni recuperati in difesa con eccessiva facilità. Il pressing e la difesa altissimi questa volta hanno premiato le scelte di Garcia che, facilitato anche da una Juventus meno rabbiosa del solito, è finito col giocare in un'unica metà campo l'intera gara. Battendo e sbattendo sul muro bianconero a dir la verità, ma trovando il pertugio giusto con l'asse Pjanic-Strootman-Gervinho. E tanto è bastato. La vendetta è stata servita fredda, nemmeno freddissima a dir la verità, e il sogno di poter vincere la decima Coppa Italia della storia può proseguire. Quella sì è molto più vicina dello scudetto, perché la Juve in campionato è tutta un'altra cosa.

LE PAGELLE

Pjanic 7 - Il suo nome non entrerà nei tabellini, ma il match winner è lui. Il bosniaco con la sua giocata sulla trequarti ha spaccato in due la difesa della Juventus e deciso la partita rompendo l'X factor, inteso come pareggio.

Vidal 5 - Chi l'ha visto? Difficile dire se abbia snobbato l'impegno, se fosse stanco o se semplicemente il centrocampo della Roma gli sia stato superiore. Fatto sta che il cileno non si è praticamente mai visto se non per protestare.

Gervinho 7 - Ha sbloccato il match con una freddezza sottoporta che gli è rara. Per tutta la partita però è sembrato l'unico in grado di poter trovare la giocata vincente in un mucchio di maglie bianconere.

Quagliarella 5 - I palloni toccati potrebbero essere giusto una decina. Il fattore pericolosità invece sfiora lo zero. Mai in partita.

Strootman 7 - Detta i tempi in mezzo al campo con maestria pur giocando decisamente più avanti del solito. L'assist decisivo è la perla finale di una partita di ottimo livello.

Isla e Peluso 5 - Quando si dice che il problema (più per l'Europa che per l'Italia) è di non avere sostituti di altissimo livello, si pensa esattamente a questo tipo di prestazioni. Occasione fallita per i due esterni, bocciatissimi. E senza paragonarli a Lichtsteiner e Asamoah



IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 1-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Benatia 6,5, Castan 6, Torosidis 6; Nainggolan 6, De Rossi 6,5, Strootman 7; Florenzi 6,5 (30' st Pjanic 7), Totti 6 (38' st Ljajic sv), Gervinho 7. A disp.: Skorupski, Lobont, Burdisso, Jedvaj, Dodò, Taddei, Marquinho, Ricci, Borriello, Destro. All.: Garcia 6,5.

Juventus (3-5-2): Storari 5,5; Barzagli 6, Bonucci 5,5, Chiellini 6 (1' st Ogbonna 5,5); Isla 5, Vidal 5, Pirlo 5,5, Marchisio 5,5, Peluso 5 (36' st Tevez sv); Giovinco 5,5 (31' st Llorente 5,5), Quagliarella 5. A disp.: Buffon, Rubinho, Caceres, Lichtsteiner, Padoin, Pepe, Pogba, Asamoah. All.: Conte 5.

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 34' st Gervinho

Ammoniti: Benatia, Florenzi, Castan (R); Peluso, Vidal (J)

Espulsi: nessuno