Coppa Italia, Reja: "Voglio affrontare la Roma in semifinale"

15:14 - Vigilia di Coppa Italia per la Lazio, che mercoledì affronterà il Napoli nei quarti di finale: "Abbiamo il 50% delle possibilità per passare il turno, può succedere di tutto - spiega Reja -. Il Napoli è una squadra con qualità importanti in avanti, ma ha dei punti deboli e dovremo sfruttarli. Derby in semifinale? Sarebbe bello". Sul mercato: "Penso che Hernanes non si muova, ma se dovesse partire troverò delle soluzioni internamente".

Il tecnico della Lazio non si fida di Benitez: "Ci siamo sentiti un mesetto fa, sono andato a trovarlo a inizio campionato. E' preparatissimo su tutte le situazioni, è uno spagnolo italiano, molto bravo a preparare la gara, lo apprezzo molto".



Per quanto riguarda il mercato, la Lazio è a un passo da Helder Postiga, che sostituirà Floccari (passato al Sassuolo): "Era una settimana che eravamo sulle sue piste, tanto che Anelka era uno specchietto per le allodole - racconta Reja -. Era nostra intenzione trovare un giocatore con esperienza internazionale, e Postiga offre queste garanzie, e può giocare anche con Klose: sa muoversi bene, è bravo tecnicamente e ha una buona esperienza e qualità. Non so se lo abbiamo già preso, ma se arriva sono soddisfatto".



E' ancora da chiarire il futuro di Hernanes e Marchetti, anche se - parola di Reja - non lasceranno la Lazio a gennaio: "Penso che Hernanes non si muova da Roma, ma se dovesse partire penso di trovare delle soluzioni internamente. Marchetti? Non va via, ve lo garantisco. Almeno sino alla fine del campionato, poi dopo ci possono essere scenari che non posso immaginare". Intanto è in arrivo Andujar come terzo portiere. "Ogni squadra ha tre portieri di livello, noi abbiamo Strakosha ma deve aspettare ancora per dare garanzie. Siamo in Europa League, Coppa Italia e devo avere garanzie".