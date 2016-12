Coppa Italia Primavera: Minala trascina la Lazio, 3-1 alla Fiorentina

18:40 - L'uomo più discusso di questo calciomercato, Joseph Minala, trascina la Lazio Primavera a una vittoria che mette una seria ipoteca sulla Coppa Italia di categoria. I biancocelesti battono in rimonta 3-1 la Fiorentina nella finale di andata e vedono vicino un trionfo che manca dal 1978-79. Protagonista della partita è Minala, autore di una doppietta e presente in tutte le azioni più pericolose dei capitolini. Il ritorno il 9 aprile al "Franchi".

Dopo tante chiacchiere sulla sua presunta età e i dubbi sui suoi effettivi 17 anni, è il momento di far parlare il campo. Minala lo sa e risponde presente con una prestazione superba, entrando nel vivo di tutte le azioni pericolose della Lazio e firmando una doppietta. La Fiorentina passa in vantaggio all'11' con Gondo. Nella ripresa si scatenano i biancocelesti, con il gol di Minala al 50', servito da Elez. Al 57' l'episodio chiave: Empereur atterra in area di rigore Lombardi, rigore e conseguente espulsione del difensore viola. Elez realizza il rigore che porta la Lazio sul 2-1; tre minuti dopo, ancora Minala fissa il definitivo 3-1. Il ritorno fissato il 9 aprile al "Franchi" di Firenze.