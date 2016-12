Coppa Italia: Napoli-Roma, formazioni ufficiali

20:10 - Napoli e Roma si giocano tutto in una notte. Dal San Paolo, infatti, uscirà la squadra che raggiungerà la Fiorentina in finale di Tim Cup, in programma il prossimo 3 maggio all'Olimpico. Oltre 50mila spettatori supporteranno la squadra di Benitez, chiamata a ribaltare il 3-2 subito nella gara d'andata. La Roma, però, vuole a tutti i costi vincere la Coppa Italia, sfuggita nel derby di finale della passata stagione.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma:

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Henrique, Reveillere, Radosevic, Behrami, Dzemaili, Bariti, Pandev, Insigne, Zapata. All. Benitez

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Castan, Benatia, Bastos; Strootman, De Rossi, Pjanic; Gervinho, Destro, Ljajic.

A disp.: Skorupski, Lobont, Toloi, Romagnoli, Jedvaj, Maicon, Mazzitelli, Taddei, Ricci, Totti, Florenzi. All. Garcia