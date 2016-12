Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: decide Higuain di tacco

00:38 - Missione compiuta per il Napoli in Coppa Italia. Al San Paolo la squadra di Benitez batte 1-0 la Lazio e stacca il biglietto per la semifinale della Tim Cup. Dopo un primo tempo equilibrato, decide un gol di Higuain all'80'. L'argentino devia di tacco un tiro-cross di Callejon e regala ai partenopei il passaggio del turno. Insigne esce tra i fischi e se la prende con i tifosi. In semifinale ora il Napoli dovrà vedersela con la Roma.

LA PARTITA

Da una parte le voci di mercato, dall'altra il campo. Napoli-Lazio è partita vera, nonostante le distrazioni che circondano il match. In palio, del resto, c'è la semifinale contro la Roma. Reduce da due pareggi in campionato, Il Napoli fa sul serio e Benitez sceglie l'artiglieria pesante. Dietro a Higuain, lo spagnolo piazza il trio Insigne-Hamsik-Callejon, con Jorginho in campo dal primo minuto e Reina tra i pali. Reja invece deve fare in conti con alcune assenze importanti. Senza Klose, influenzato, e con Hernanes e Candreva acciaccati, il tecnico della Lazio opta per un baby-attacco composto da Felipe Anderson, Keita e Perea.

Match subito vivace, con il Napoli che manovra e prova a fare la partita e la Lazio pronta a ripartire in velocità. La banda di Benitez si affida ai piedi di Jorginho, con Hamsik tra le linee sempre pronto agli inserimenti e Higuain in agguato. L'ex del Verona sorprende per personalità e visione di gioco e il San Paolo si gode il nuovo arrivato. I biancocelesti rispondono invece con le folate di Felipe Anderson e Keita, ma senza impensierire Reina, protetto bene da Albiol e Fernandez. E così, lentamente, il Napoli guadagna metri e presto si gioca solo nella metà campo della Lazio. Un assedio lento, ma costante, che costringe la squadra di Reja ad arretrare e a subire la pressione dei padroni di casa. Callejon e Higuain però sono imprecisi e il match non si sblocca. Per il Napoli tutto bene fino alla trequarti, poi manca il guizzo finale, soprattutto di Insigne e Hamsik, ancora a caccia dei tempi giusto dopo il lungo stop. Jorginho invece è in palla e al 42' centra il palo con un bel destro a giro. In panchina Benitez applaude, ma il primo tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa è sempre Jorginho a dettare i tempi del Napoli. Higuain chiede un rigore per un intervento di Novaretti, ma Banti lascia correre. Pochi spazi per gli uomini di Benitez. E così Callejon ci prova dalla distanza, ma la mira è sbagliata. Nella Lazio invece il più attivo è Keita. Col passare dei minuti però le squadre si allungano e la partita, complice la pioggia, si trasforma in una prova di tenuta fisica. La Lazio non riesce a uscire né col fraseggio, né con la palla lunga e il Napoli preme. Benitez fiuta il momento difficile dei biancocelesti e fa entrare Mertens e Pandev al posto di Insigne e Hamsik, inserendo forze fresche per l'assalto finale. Mossa azzeccata. Il Napoli infatti cambia passo e Higuain sale in cattedra. L'argentino a 10' dal termine si sveglia e devia di tacco un tiro di Callejon, regalando a Benitez il passaggio del turno. Reja incassa la prima sconfitta dal suo ritorno alla Lazio e si lecca le ferite. Ora per il Napoli sotto con la Roma.

LE PAGELLE

Jorginho 7: Benitez lo manda in campo dall'inizio per metterlo alla prova e il brasiliano risponde "presente". Gioca con personalità davanti alla difesa accanto a Inler e non patisce il ruolo diverso rispetto a Verona nel centrocampo a tre. Ottime le giocate in profondità, splendido il palo.

Higuain 6,5: stretto nella morsa della difesa laziale, non riesce a rendersi pericoloso e a fare la sponda fino all'80'. Poi la zampata vincente, di rapina.

Hamsik 5,5: ci prova, si vede. Ma il passo è ancora troppo lento. Soprattutto per uno come lui, che a Napoli aspettano come nessun altro per fare il salto di qualità.

Insigne 5: serata storta. Benitez lo leva, alcuni tifosi lo fischiano e lui risponde a tono. Nervoso

Keita 6,5: tecnico e rapido. Reja lo utilizza col contagocce, ma forse dovrebbe dargli più spazio.

Perea 5: Serata complicata alle prese con Albiol e Fernandez. Fatica a far salire la squadra e a trovare spazi. Comunque troppo solo.

IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 1-0

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Maggio 6, Fernandez 6, Albiol 6,5, Reveillere 6; Inler 6, Jorginho 7 (44' st Dzemaili sv); Insigne 5 (22' st Mertens 6,5), Hamsik 5,5 (30' st Pandev 6,5), Callejón 6,5; Higuain 6,5. A disp.: Rafael, Colombo, Cannavaro, Britos, Uvini, Radosevic, Zapata. All. Benitez 6,5

Lazio (3-4-2-1): Berisha 6; Ciani 6, Novaretti 6, Dias 5,5 (26' st Biava 6); Konko 6 (34' Cavanda 5,5), Onazi 5 (1' st Gonzalez 5,5), Ledesma 6, Lulic 5,5; Felipe Anderson 6, Keita 6,5; Perea 5. All. Reja 5.

A disp.: Marchetti, Strakosha, Vinicius, Cana, Pereirinha, Biglia, Candreva, Hernanes

Banti35' st Higuain (N)Jorginho, Higuain (N); Lulic (L)