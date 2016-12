15 gennaio 2014 Coppa Italia, Napoli-Atalanta 3-1: doppietta di Callejon e gol di Insigne Inutile la rete di De Luca, la squadra di Benitez si qualifica ai quarti: incontrerà la Lazio di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

23:59 - Missione compiuta per il Napoli in Coppa Italia. La squadra di Benitez batte 3-1 l'Atalanta e si qualifica per i quarti di finale, dove incontrerà la Lazio. Vittoria faticosa per i partenopei, che al 14' subiscono il gol di De Luca e poi pareggiano subito con una perla di Callejon al 15'. Nella ripresa segnano poi Insigne al 72' (rete molto contestata da Yepes, poi espulso per proteste) e ancora Callejon all'80'.

LA PARTITA

Obiettivo centrato per il Napoli, ma che fatica. Benitez mischia le carte e fa fiatare alcuni pezzi grossi. Il tecnico spagnolo vuole risparmiare energie preziose per il campionato e non vuole nemmeno rischiare Hamsik dal 1'. La posta in palio, del resto, a questo punto della stagione glielo consente. E anche la rosa. Il Napoli si presenta infatti con Pandev dietro a Zapata, con Callejon e Insigne a completare il reparto offensivo. Accanto a Inler spazio a Radosevic, con Reveillere sulla linea dei difensori. Anche l'Atalanta si presenta con una formazione rimaneggiata. Colantuono pensa più alla prossima sfida col Cagliari , si affida a chi ha avuto meno spazio e getta nella mischia Livaja e De Luca, supportati a centrocampo da Giorgi, Baselli, Cazzola e Kone. Dietro invece il veterano Yepes guida Nica, Benalouane e Del Grosso.

L'avvio è di marca partenopea, col Napoli che presidia costantemente la metà campo avversaria e prova a verticalizzare centralmente. Ai bergamaschi, subito pressati alti, non rimane altro che difendersi. Colantuono però non ci sta e cambia modulo, spostando Giorgi sulla linea delle punte, con Baselli playmaker. Sorpresa, la squadra di Benitez vacilla e al 14' va sotto dopo una bella ripartenza di Livaja, che mette in mezzo per De Luca, bravo a seguire sul secondo palo e a battere Rafael. Il vantaggio dell'Atalanta però non dura nemmeno un minuto. Al 15', infatti, Reveillere pennella per Callejon, che segna al volo di destro con una prodezza balistica. Partita vivace, in campo grande intensità. Baselli battaglia con Inler e Radosevic, Pandev invece è il perno del gioco partenopeo. Insieme a Insigne, il macedone distribuisce palloni per Zapata e Callejon, ma il Napoli non finalizza. Il match si gioca sul filo di lana, con la banda di Rafa che cerca di schiacciare l'Atalanta, ma non riesce a costruire e ad affondare, e con i bergamaschi invece sempre pronti a ripartire e a colpire in velocità. Col passare dei minuti e il terreno appesantito dalla pioggia, il gioco poi si fa più frammentato, con molti errori di misura. Il Napoli ha fretta di chiudere i conti, si capisce, ma non è impresa facile. E il primo tempo si chiude in parità con un miracolo di Yepes in chiusura.

Nella ripresa l'Atalanta conquista metri e nei primi minuti prende in mano il gioco. Il Napoli, sornione, invece serra le linee e aspetta il momento giusto per colpire. Per dare la scossa, Benitez gioca la carta Hamsik, al rientro dopo oltre 50 giorni di stop. Squadre lunghe, ripartenze continue col Napoli però più impreciso del solito. Al 63' solo la traversa salva l'Atalanta su una punizione perfetta di Insigne. In attacco ai partenopei manca il faro e Rafa fa entrare Higuain. E il Napoli, nemmeno a farlo apposta, passa in vantaggio con un gol di rapina di Insigne, veloce ad avventarsi su un pallone che sbatte sulla schiena di Del Grosso, fermo in mezzo all'area con il braccio alzato a chiedere il fuorigioco del Pipita alle sue spalle. Episodio che manda su tutte le furie Yepes, che protesta e viene espulso, e rompe gli equilibri del match. All'80', infatti, tocca poi ancora a Callejon chiudere la partita. Atalanta beffata, Napoli ai quarti tra le polemiche.

LE PAGELLE

Callejon 8: il primo gol, meraviglioso, è roba per palati fini. Corre, si inserisce ed è sempre pronto a liberarsi per andare al tiro. La seconda rete conferma il fiuto dell'attaccante

Insigne 7: un gol di rapina e una traversa splendida su punizione. Per buona parte del match si nasconde, ma poi, quando conta, spunta dal nulla e decide la partita

Reveillere 6,5: prova concreta, senza tanti fronzoli. In fase di non possesso accorcia bene, quando deve impostare ha i tempi giusti. Notevole l'assist per la rete di Callejon

De Luca 6,5: peperino infallibile in Coppa Italia. Suo il gol dell'1-0, ma non solo. Insieme a Livaja, finché ha forze, regge il reparto offensivo, tenendo impegnata la retroguardia del Napoli

Livaja 6,5: talento tutto da scoprire. La forza fisica non gli manca, i piedi nemmeno. Difende bene la palla e quando parte in velocità è sempre pericoloso

Baselli 6,5: nonostante l'età, mostra personalità e idee chiare in mezzo al campo. Colantuono lo mette in cabina di regia e lui non sbaglia. Non a caso è nel mirino di diversi club imporanti

Del Grosso 4,5: il pasticcio del secondo gol del Napoli decide il match e si poteva evitare. Sulla rete del 3-1 sbaglia tutto

IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 3-1

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 5,5, Albiol 6, Britos 6, Reveillere 6,5; Inler 6, Radosevic 5,5; Insigne 7, Pandev 6 (14' st Hamsik 6), Callejón 8 (38' st Bariti sv); Zapata 5 (26' st Higuain 6,5). All. Benitez 6,5

A disp.: Reina, Colombo, Uvini, Fernandez, Dzemaili, Armero, Mertens.

Atalanta (4-4-2): Polito 6; Nica 5,5, Yepes 5, Benalouane 6, Del Grosso 4,5; Giorgi 6 (38' st Cigarini 5,5), Baselli 6,5 (32' st Stendardo sv), Cazzola 6, Kone 5,5; De Luca 6,5 (17' st Marilungo 5,5), Livaja 6,5. All.: Colantuono 6,5

A disp: Frezzolini, Brivio, Lucchini, Migliaccio, Bonaventura, Moralez, Brienza.

Arbitro: De Marco

Marcatori: 14' De Luca (A), 15' Callejon (N), 27' st Insigne (N), 35' st Callejon

Ammoniti: Benalouane, Cazzola, Yepes, Livaja (A); Albiol (N)

Espulsi: 29' st Yepes, per proteste