Coppa Italia: Milan-Udinese 1-2, i rossoneri sono fuori

00:10 - E' già finita la festa del Milan dopo l'arrivo di Clarence Seedorf. I rossoneri, infatti, cedono 2-1 in casa con l'Udinese e sono fuori dalla Coppa Italia. L'inizio di Kakà e soci è incoraggiante: al 6' Balotelli sfrutta il buco della difesa ospite e batte Brkic per l'1-0. A fine primo tempo Emanuelson provoca un rigore su Widmer e Muriel dal dischetto pareggia. L'Udinese domina nella ripresa e al 78' Nico Lopez supera Abbiati: friulani in semifinale.

LA PARTITA

Il Milan, che fin dal suo arrivo, frulla nella testa di Clarence Seedorf dura venti minuti scarsi. Il tempo di passare in vantaggio (bella trama sull'asse Kakà-Birsa-Balo) e convincersi che la ricetta proposta dal tecnico rossonero cominci a funzionare. Poi, improvvisamente sparisce, e tornano i fantasmi più recenti, quelli che popolavano San Siro sotto il regno Allegri. Una squadra dimessa, forse un po' appagata, che diventa come d'incanto confusionaria, figlia di un modulo tattico non ancora perfettamente assorbito e di una condizione fisica approssimativa in molti dei suoi interpreti. Non funziona nulla, insomma, e il Milan si ritrova ben presto a fare l'Udinese. Si difende e prova a ripartire ma è lì che scopre di non riuscire a supportare un attacco tanto nutrito negli uomini e poco incisivo nelle occasioni. Nocerino e De Jong fanno una fatica abnorme a tenere incollata la squadra e gli ospiti – reduci da un momento della stagione tutt'altro che positivo – sfruttano in pieno la crisi di rigetto rossonera. Stazionano nella metà campo offensiva e cominciano a mettere in imbarazzo Rami e Zapata, bravi a rimediare finché possono (il colombiano, nella fattispecie, fino all'infortunio alla coscia). Poi, sul calar del primo tempo, arriva anche l'errore individuale marchiano. Porta la firma di Emanuelson, che si fa fulminare da Widmer e lo stende in area: rigore e Muriel fa 1-1.

Il vantaggio è svanito e i pochi intimi di San Siro, che non notano alcun progresso, cominciano a ribollire. Nelle difficoltà il più lucido è Mario Balotelli. L'attaccante deve mettersi in proprio perché non riceve palloni degni di nota. Ma il Milan, con Kakà in scarsissima serata di vena, è concentrato più a non prenderle. L'Udinese, coraggioso e spregiudicato nonostante molte seconde linee, sfiora il sorpasso a ripetizione: prima Abbiati para su Lazzari, poi Pereyra e Muriel graziano la difesa con dei lisci raccapriccianti. L'occasione buona, dai e dai, arriva: è il 33' quando Nico Lopez (che ha da poco preso il posto di Muriel) si invola a tutto campo sfruttando la scarsa coesione dei reparti milanisti, e lascia partire un destro insidioso che si spegne alle spalle di Abbiati. La frittata è completa. Il Milan, in men che non si dica, torna sulla Terra e saluta la Coppa Italia, una delle vie meno tortuose per tentare la scalata all'Europa. Seedorf, che dalla panchina applaude e incoraggia fino in fondo i suoi ragazzi, ha tanto, troppo lavoro da fare. In primis dare fiducia a una squadra sbandata, lontana parente di un Milan appena accettabile.



LE PAGELLE

Kakà 5 - La peggior versione ammirata quest'anno a San Siro. Abulico, spesso fuori dal gioco. Non basta invertire la posizione con Robinho e Birsa per entrare in clima. Non trova spazio per le solite ripartenze e sbaglia una miriade di appoggi

Bruno Fernandes 6,5 - Muriel non gli dà una grossa mano e il portoghese fa reparto da solo, tenendo in ansia i centrali del Milan. Fino all'ingresso in campo di Nico Lopez (voto 7), che ne raccoglie idealmente l'eredità e infiocchetta la qualificazione

Rami 6 - Parte con un paio di errori grossolani, ma si riprende e porta discretamente al termine il suo compitino. La difesa, d'altronde, è poco protetta e gli errori più importanti sono da additare all'equilibrio di squadra

Widmer 6,5 - Sfrutta benissimo la vetrina concessagli da Guidolin. Rigira la partita con l'inserimento che provoca il rigore di Emanuelson. Molto diligente anche in fase difensiva, è un'ottima scoperta

Balotelli 6,5 - I primi due appoggi non sono confortanti, poi arriva il gol e il feeling con l'allenatore sembra impennarsi. I compagni lo assistono poco male: lui si rende pericoloso su punizione e con un tiro insidioso che Brkic intercetta nel recupero



IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 1-2

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; De Sciglio 6, Zapata 5,5 (36' Mexes 5), Rami 6, Emanuelson 4,5 (42' st Abate sv); De Jong 5, Nocerino 5 (37' st Honda sv); Birsa 6, Kakà 5, Robinho 5; Balotelli 6,5. A disp.: Coppola, Gabriel, Constant, Iotti, Mastalli, Modic, Pinato, Di Molfetta. All.: Seedorf 5,5

Udinese (3-5-2): Brkic 6; Heurtaux 6,5, Danilo 6, Domizzi 6; Widmer 6,5, Badu 6, Allan 6, Lazzari 6 (48' st Pinzi sv), Gabriel Silva 6; Fernandes 6,5 (24' st Pereyra 6), Muriel 5,5 (30' st Nico Lopez 7). A disp.: Kelava, Scuffet, Basta, Bubnjic, Douglas, Naldo, Jadson, Maicosuel, Zielinski, Di Natale. All.: Guidolin 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 6' Balotelli (M), 41' Muriel (U), 33' st Nico Lopez (U)

Ammoniti: Emanuelson, Birsa, De Sciglio, Mexes (M), Lazzari, Heurtaux, Danilo (U)

Espulsi: -